Carmen Balfagón en 'El programa del verano' sobre Edwin Arrieta: "Hay que ver si las heridas corresponden al cuchillo"

"Creo que van a prácticamente dar por cerrado el caso", confiesa la criminóloga

Esta mañana, 'El programa del verano' ha entrevistado a Carmen Balfagón, portavoz de la familia de Daniel Sancho en los medios de comunicación, para poner en relieve la muerte de Edwin Arrieta y actualizar las sensaciones que tienen los familiares del detenido sobre su implicación en el asesinato en Tailandia.

Sobre ese tema, la abogada compartido el estado actual del caso en el programa presentado por Beatriz Archidona: "Estoy esperando con mucho anhelo la rueda de prensa del martes, entendemos que van a aclarar muchas dudas...". Sin embargo, la criminóloga no tiene muchas esperanzas: "Creo que van a prácticamente dar por cerrado el caso".

Carmen Balfagón aclara que desconoce la información que revelarán en ese encuentro y que simplemente se trata de un pálpito: "No me gustaría tenerlo. Pero lo cierto es que en este caso todo ha ido muy deprisa... Ten en cuenta que se encuentra la bolsa en el vertedero, Daniel va a denunciar la desaparición y ya no sale de comisaría", apunta la abogada.

Tras vaticinar el posible final del caso, la entrevistada pone el foco sobre los restos de la víctima que se han podido encontrar: "Hay que saber si a esa víctima le han producido esas lesiones, hablo de cuando ya se han intentado deshacer del cadáver, con el cuchillo que parece ser que compró Daniel"

Por último, la abogada quiso defender la inocencia de Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho: "Hay que ver si esa arma blanca que compró Daniel se corresponde con las heridas o señales que tiene el cadáver", sentenció dando por finalizada la entrevista.