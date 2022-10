Carlos Sobera se sincera en First Dates y cuenta cuál es su gran deseo

Carlos Sobera se sinceró con un soltero que llegó al restaurante al que le encantaba viajar Mario y Pau han tenido una cita bastante cordial en First Dates, pero no ha salido bien

Mario y Pau han tenido una cita bastante cordial dentro de First Dates, sin embargo, las cosas no han ido como esperaban. Ambos han visto muchas diferencias entre ellos y no han querido seguir conociéndose. El amor no ha triunfado en esta cita, no obstante, ha servido para que Carlos Sobera hable de uno de sus sueños de toda la vida.

Todo ha ocurrido cuando uno de los solteros, Mario, ha comentado que su deseo es viajar y conocer mundo. Dice que quiere ir por fases, empezando por supuesto por Europa. Cuando Sobera, el presentador del famoso programa de citas, le ha escuchado decir esto se ha ablandado comentando que “eso era precioso” y que tenía un sueño de toda su vida. ¿Cuál era? Nada menos que “llegar a la T4 a las 22:30 horas y mirar, ¿qué vuelo sale ahora? Y cogerlo”. La verdad es que no sabemos como alguien de su posición no lo ha hecho ya más de una vez. Suponemos que las responsabilidades de la vida diaria siempre pesan más que nuestros sueños.