Carlos Sobera se queda perplejo al hablar con este soltero sobre la masturbación

Jesús y Ketty han tenido una velada especial dentro del restaurante de First Dates Las confesiones de Jesús a Sobera han sido de lo mejor del programa del pasado lunes

Como bien ha podido comprobarse en el propio programa, Jesús es un hombre con un gran poder de la palabra. Nada más llegar al restaurante ha contado por qué tenía la mano vendada. Los responsables han sido una cabra y unas abejas. Según ha empezado a contar, tiene nada menos que 47 colmenas, media docena de mastines, gallinas, conejos… aseguraba que se había criado entre animales desde que tenía 11 años.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido a Carlos Sobera ha sido que Jesús se pusiera a hablar de sus hábitos masturbatorios. “La putada es que a mí me gusta hacer el sexo con amor” empezaba diciendo el soltero, “pero como no tengo amor voy mucho a Alemania porque soy zurdo. Ahora tengo que utilizar la derecha y me voy casi a Marsella… ¿Me estás entendiendo?” decía mientras Sobera estaba atónito.

A su cita ha llegado Ketty, una mujer que regresaba por segunda vez al programa tras una desastrosa primera cita. Según ella su soltero era clavadito a Franco. En esta ocasión ha tenido más suerte porque Jesús se ha comportado, ambos se han parecido interesantes y han querido tener más citas cuando han acabado en el reservado.