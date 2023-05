Carlos Sobera se queda sin palabras en First Dates después de que un soltero explique su método para elegir pareja

Este miércoles han tenido una cita Manuel y Toni El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Manuel (21 años) y Toni (23). El segundo soltero ha confesado que no ha encontrado esa persona que le enamore y que lo dé todo por ella. Carlos Sobera ha alucinado cuando le ha preguntado que cómo elige a sus "ligues", y le ha comentado que se guía por los eneatipos.

El presentador ha querido saber más sobre ello y Toni ha explicado que "son patrones de personalidad que forman parte de la psicología. Cada persona forma parte de un patrón de comportamiento". El soltero ha asegurado que puedes conocer a una persona y saber qué tipo de personalidad tiene, y ha querido explicar cuáles son estos eneatipos:

Personas muy responsables Dejan su vida por los demás Superficiales Introspectivos Analíticos Inseguros Energía positiva Dominantes Pasotas

Tras detallarle todos los que son, Carlos Sobera ha comentado: "¿Algo más que me quieras contar? Me has metido un rollo.. Voy a por tu cita". Al ver a Manuel, la primera impresión no ha sido muy buena: "No es mi prototipo de chico (…) Es más de actitud, físicamente me ha parecido muy guapo".

Durante la cita han estado cómodos, pero Toni ha tenido muy claro que no es su tipo. En un momento, el soltero ha ido al baño y ha llamado a su amiga para contarle la experiencia. "Súper bien, es muy majo el chaval pero creo que no es mi prototipo. Le veo como un colega". Cuando la amiga le ha preguntado sobre el eneatipo de Manuel, este ha contestado que igual era el 6, el inseguro.

En la decisión final, ambos han decidido tener una segunda cita y conocerse más. A pesar de que a Toni no le ha llamado la atención en un primer momento, quiere conocer su personalidad y ver si puede encajar con él.