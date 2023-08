Carlos Sobera pilla 'in fraganti' a un concursante de First Dates: "Has jugado con el prestigio del programa"

El programa de Mediaset ha sido contundente

First Dates empezó a emitirse en Cuatro el 17 de abril de 2016. Desde entonces, más de 1.600 programas, sin incluir las cientos de repeticiones que se han programado en la cadena. Un programa de telerrealidad en el que diez desconocidos se someten a una cita a ciegas por pareja en un restauarnte 'real', con el maestro de ceremonias Carlos Sobera emparejándoles antes de sentarse.

En una de las últimas repeticiones que hemos podido ver en Cuatro, hemos recordado uno de los momentos más tensos de la historia del programa. Carlos Sobera descubrió un engaño como nunca antes en First Dates, que tal y cómo él mismo dijo, pudo haberse cargado la credibilidad del formato.

Este capítulo de First Dates comenzaba como siempre: el presentador esperaba en la puerta de entrada la llegada de un nuevo concursante que aseguró llamarse David. Empezaron a hablar en la barra del bar y el participante se presentó. Justo en ese momento, Carlos Sobera se puso serio y le dijo: "te quiero enseñar una cosa a ver qué te parece".

Se emitieron una serie de imágenes en las que se veía a la misma persona llegar al restaurante, en diferentes ocasiones y cambiando siempre de identidad. David no pudo más que reírse, aunque intentó disminuir la tensión: "aunque me veas riendo, no te estoy vacilando Carlos", a lo que el aludido respondió: "has venido aquí cuatro veces" (...). El problema no es que nos engañes a nosotros, el problema es que la gente que viene a citarse contigo viene a buscar el amor de verdad. Los has engañado a todos". Además, le recordó que esta actitud lo único que hizo fue poner en juego la credibilidad de First Dates y del equipo a cargo de seleccionar el casting.