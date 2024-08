Carlos Sobera se enfurece con este soltero de 'First Dates': "He venido a buscar una mujer como la que tengo ahora para poder dejarla y coger otra"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Manuel e Isabel. Manuel regresaba al programa varios años más tarde y confesaba nada más entrar que: "He estado con 15 mujeres de todas las nacionalidades... venezolanas, colombianas, japonesas, marroquíes, pero estoy buscando una mujer como la que tengo ahora".

Carlos Sobera entonces se extrañaba de esta confesión y le respondía enfadado: "¿Cómo una como la que tienes ahora?". El soltero le respondía mientras se reía: "He venido a buscar una mujer como la que tengo ahora, para poder dejarla y coger otra", para después añadir que "tengo una relación en la que yo la invito a comer y luego, si hay que hacer el amor, pues hacemos el amor, porque yo soy muy fogoso".

Su cita es Isabel, una jubilada zaragozana que sentenciaba su cita nada más entrar: "Siempre me han gustado los hombres altos y él es un tapón. Es como un llavero para mí, lo aplasto. Además, lo veo muy viejo".

La cita no comenzaba de la mejor forma, y es que el soltero confesaba que había trabajado para Francisco Franco, algo que no gustó a Isabel: "Yo soy antifranquista total. Mis abuelos eran republicanos y mi padre comunista. Odio a la gente de derechas".

Al final, Isabel reconoció que no tendría una segunda cita con Manuel: "No es mi tipo de hombre". El jubilado coincidió con su pareja de la noche, y tampoco quiso volver a verla: "Es simpática, pero no es mi estilo", concluyó.