Carlos Sobera alucina tras los requisitos sexuales de una soltera de 'First Dates'

El programa ha juntado a Eileen y David El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Eileen (41 años) y David (46). La soltera tiene mucho carácter y ha asegurado que no está dispuesta a conformarse con un hombre "que la tenga pequeña". La participante ha dejado claro su requisito: "A partir de 20 centímetros (...) Tengo que ser tajante, no puedo decir venga como es cariñoso, como es inteligente y es educado, me conformo con que la tenga así, no. Yo quiero disfrutar lo que me queda de años y a mí me gusta que la tenga grande".

Al conocerse, ninguno de los dos se han gustado: "Con respeto a todas las personas que tenga pelo, dije '¡uy! Se me ha olvidado poner que tenga pelo'", ha declarado la soltera. Mientras que el comensal ha asegurado que la ha visto "muy alta, muy bien vestida, elegante, sexy" pero que no es su tipo: "Me gustan las chicas más delgadas, más esbeltas, más fitness".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que no tienen cosas en común. David ha dejado claro que no quiere una pareja con hijos, y Eileen le ha contado que tiene dos. "Los niños una vez los tienes no los puedes devolver, ¿no? El bono de devolución se invalida", le ha dicho el soltero.

David ha asegurado que en su época joven tuvo experiencias para comprobar que era heterosexual: "Soy heterosexual porque lo he comprobado, quise comprobar cómo reaccionaban mis hormonas con 20 años o así". Aun así, la comensal duda de su orientación sexual: "A mí, de entrada, me parece gay, para mí que le molan más los chicos que las chicas".

El soltero ha declarado que "la mayoría de los hombres dice que son heterosexuales, pero no lo saben porque no lo han probado". Además, tras la afirmación de Eileen de que cree que es homosexual, el comensal le ha preguntado si le ha parecido "poco hombre o poco varonil", a lo que la comensal ha respondido que no, pero que es su sensación.

En la decisión final, la soltera ha comentado que no tendría una segunda cita con él porque no ha sentido esa conexión que necesita. Cuando le han preguntado a David si quería tener otro encuentro, ella ha contestado que no, a lo que el soltero ha saltado: "¡Que manipuladora eres, eh!". Aun así, Eileen estaba en lo cierto, y es que tampoco ha querido tener una segunda cita.