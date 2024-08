Carlos Sobera alucina con la petición de esta soltera de 'First Dates': "Vamos a meter la pata, no somos espías"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Andrea y Miguel. La soltera, nada más entrar por la puerta del restaurante hacía una petición a Carlos Sobera que, tanto a él como a Matías, les desconcertaba.

''¿Podrías llamarme Carla, por favor?'', decía ella. ''¿Por qué? Te llamas Andrea, no entiendo nada'', respondía el presentador. ''Cuido mucho mi privacidad personal, si no cuaja prefiero que no sepa ni mi nombre. Es como un nick para ligar, otro personaje'', explicaba. ''Vamos a meter la pata uno de los dos, no somos espías'', recalcaba Sobera.

Su cita, Miguel, es un programador de videojuegos de 44 años. A lo largo de la velada, Andrea le explicó a Miguel que era protésica dental y que realizaba dientes por ordenador. El chico le confesaba que le "daba pánico" que le tocasen los dientes porque tenía una "herencia dental espantosa".

Al final de la cita, la pareja pudo salir del comedor y desplazarse hasta un lugar más tranquilo donde poder dejarse llevar y conocerse mejor. Sin embargo, los solteros no consiguieron congeniar y, su decisión final fue tomar caminos separados.