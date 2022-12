Carlos y Melody no se enamoran pero forjan una bonita amistad en First Dates

Carlos y Melody han tenido una cita muy divertida en First Dates De la misma ha nacido una bonita amistad, aunque no ha habido mariposas en el estómago

Carlos y Melody han tenido una buena cita en First Dates, pero ninguno ha sentido nada especial por el otro. Eran dos jóvenes alocados que han ido al restaurante del amor para ver si podían encontrar a una persona que les acompañara en su día a día, pero parece que lo que han encontrado es una bonita amistad. Los dos, al verse, han aceptado cenar juntos.

La velada ha ido de forma cordial y entre muchas risas. También ha habido momentos para la seriedad, ya que Carlos ha contado que con 21 años sufrió un ictus que le cambió bastante la vida. Tuvo que hacer muchos ejercicios para recuperar sus capacidades. Por su parte Melody era una chica que hacía años que no se enamoraba, había estado “enchochada” pero no lo suficiente.

Al final, después de un reservado lleno de bailes y de fotos, los dos han tenido claro que no querían volver a quedar, al menos de forma romántica. Así que como no han sentido mariposas en el estómago han quedado como amigos. Viva la amistad de First Dates.