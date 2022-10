Carlos Higes, el representante español en Eurovisión Junior 2022

El joven, que va a sexto de primaria, es fan de Armenia Eurovisión Junior 2022 se celebra el próximo 11 de diciembre en Erevan (Armenia)

En plena emisión de Masterchef Celebrity, RTVE ha confirmado la identidad de nuestro representante en Eurovisión Junior 2022, y aunque se han recibido casi 250 canciones durante el proceso de casting abierto, el elegido era uno de los grandes favoritos: Carlos Higes, que arrasó en la última edición de La Voz Kids, acudirá a Erevan (Armenia) para intentar hacerse con la victoria el próximo 11 de diciembre de 2022.

Y es que Carlos Higes te ha de sonar, porque en su paso por La Voz Kids, incluso cantó una canción en armenio, país del que se siente un auténtico fan: "estoy muy contento, muy feliz y muy emocionado por vivir esta experiencia", ha confirmado el joven artista, quien no niega los nervios iniciales al pensar en cómo se sentirá en un escenario tan grande.

"Al principio me llamaron y me lo dijeron, y estaba flipando: no me lo esperaba, de estar hace muchos años viendo Eurovisión, estar dentro del certamen. Lloraba de la emoción junto a mi madre, y cuando me fui a la cama a dormir me pellizcaba", ha continuado explicando Carlos Higes, quien mañana estará en Prado del Rey (estudios de RTVE) respondiendo a las preguntas de la prensa, y quien sabe, si presentando la canción con la que nos represente en Eurovisión Junior 2022.