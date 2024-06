Carlo Costanzia la lía en '¡De viernes!' por esto que dice de Ana Rosa Quintana

Ha sido una semana muy movida para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pareja que recientemente han anunciado que serán padres por primera vez a través de una exclusiva en revistas muy criticada. Son muchos los que han hablado de la pareja, entre ellos Ana Rosa Quintana, quien aseguró en 'TardeAR' que tanto el uno como el otro "van a vivir de las exclusivas. Pero una cosa es hacer exclusivas y otra vivir de ellas, no tener otro trabajo. Es muy joven, llevan cinco meses y ya está embarazada casi de cuatro. ¿La primera noche se quedó embarazada?".

Anoche, Carlo Costanzia se sentó en el plató de '¡De viernes!' para responder a todas estas críticas, incluyendo a la de Ana Rosa Quintana. De ella dijo: "Ana Rosa, buenas noches si me estás viendo. Ostras, con la edad y experiencia que tienes, que poca educación para dar cierto tipo de opiniones. La primera noche no sé... Si quieres la próxima vez te invito a mi casa para que tú sepas cuando se hace y cuando no".

Ana Rosa Quintana es un rostro muy protegido en el grupo y en la cadena, por lo que colaboradores como Beatriz Archidona o Antonio Montero se echaron encima de Carlo Costanzia.

Carlo, defendiédonse, aclara: "simplemente estoy respondiendo a una persona que creo que ha dicho cosas feas sobre un embarazo. Quería dejar claro que no vivo de exclusivas".