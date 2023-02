"¿Tengo cara de lesbiana?" la molesta pregunta de esta soltera a su cita de First Dates

Julia e Iker no consiguen sintonizarse en la velada que han tenido en First Dates A Julia su soltero no le ha gustado nada, ni sus formas ni su físico

A First Dates ya es sabido que va gente de todo tipo y condición. Iker, un chaval de Bilbao y "vasco, vasco" ha ido a probar suerte al programa de citas más famoso de televisión. No tenía las cosas muy claras, no tenía preferencias en cuanto a mujeres, así que el programa le ha hecho una cita con Julia, una chica atractiva que tenía, ella sí, las cosas muy claras en cuanto a los hombres. A pesar de eso, los dos han tenido una cita normal y corriente que no ha destacado en nada.

Él la verdad es que ha intentado tener iniciativa, pero Julia era de armas tomar. Ambos han estado conociéndose mejor. Aquí ella ha contado que su vida había sido difícil y que tenía una hija pequeña. Llevaba desde los diecisiete años independizada de casa de sus padres. Sin saber muy bien que decir, Iker ha preguntado sobre aspectos sexuales. Le ha llamado de él y de ella, y bueno, Julia se lo ha tomado a la tremenda arremetiendo con un "¿Tengo cara de lesbiana?".

En la decisión final, él quería repetir, pero ella no ha sentido nada de nada por Iker. Así que los dos se han ido por donde han venido cuando Julia le ha dado una calabaza bien gorda a su soltero. Otra vez será.