Esta es la cara que se le queda a una soltera de 'First Dates' con la propuesta que le hace su pareja

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Angelino y Lali. Angelino ha llegado a 'First Dates' buscando un gran amor tras más de 30 años de soltería. Ha llegado sin su cabra y abierto al amor. "Me ha gustado", ha dicho al conocer a su cita.

Lali, es una murciana cuyos hijos no saben que está en el programa, al contrario de una de sus hijas, de 21 años, que ha sido quien ha apuntado a la soltera a 'First Dates'.

Ambos solteros comenzaban hablando de lo mala que era la soledad y que buscaban a alguien con quien pasar su tiempo y hacerse compañía. "La soledad es muy triste, porque sola no apetece ir a ningún sitio", relataba Lali.

Lali es de Totana, el pueblo de Bárbara Rey y Argelino vive en una aldea rodeada de naturaleza. El alicantino le ha hecho una propuesta que ha asombrado a su cita: "¿A ti te gusta vivir en la naturaleza? Donde vivo yo te va a gustar".

La soltera respondía asombrada: "A mí me ha parecido buena persona, pero como para irme ya a vivir acon él, pues va a ser que no".

En la decisión final él ha insistido en enseñarle su pueblo y en la posibilidad de viajar juntos, aunque fuera cada temporada en la casa de uno. Y es que los solteros, a pesar de no recordar su nombre, han decidido seguir conociéndose en una segunda cita.