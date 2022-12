Esta es la cantidad de tabaco que fuma una soltera de First Dates

Natalia ha contando en First Dates que fuma dos cajetillas de tabaco diarias Juan, su cita, "se le ha caído el alma al suelo" al saberlo

Juan y Natalia han disfrutado de una buena y bonita velada en First Dates, aunque el amor no ha surgido en ningún momento. Quizá sí un poco de conexión entre ambos después de varias bromas, pero nada más. Según le ha contado Natalia a Carlos Sobera cuando ha entrado por la puerta, los hombres suelen rechazarla cuando descubren que fuma mucho en el día a día. No obstante Juan no ha sido el caso, aunque sí se ha sorprendido.

Una vez sentados en la mesa, los dos solteros han hablado de todos los temas habidos y por haber. Natalia ha sido directa y no ha querido cortarse de ningún modo. Ha contado que es fumadora y que consume dos cajetillas de tabaco diarias. Juan ha exclamado un “se me ha caído el alma al suelo” pero nada más, la cita ha continuado sin más.

Ya en la parte final el soltero le ha dicho que a lo mejor propaba otro tipo de cigarro, “un habano” ha respondido Natalia elevando el tono de la conversación. Sin embargo, en la decisión final ella ha tenido claro que no quería volver a repetir y mucho menos meterse en su cama.