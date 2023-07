Candela se despacha contra su cita en 'First Dates': "Es un cani de pueblo"

El formato ha juntado a José y Candela El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Candela (20 años) y José (23 años). La soltera ha confesado que le gustan los chicos "canis, altos, delgados, canorros, con tatuajes, piercings, que vayan a su bola y que tengan cara de malote".

Cuando el comensal ha conocido a su cita, ha tenido muy buena impresión: "Es mi prototipo, tiene el rollo que busco". Además, ha asegurado que le ha gustado que también tenga el pelo "pintado" como él.

Candela ha asegurado que los fines de semana se pone sus "pestañotes", pero en el día a día va vestida "normal". El soltero le ha comentado que a él le gusta ir arreglado todos los días y que no tiene ni un chándal, algo que no ha gustado a su cita: "¿Qué no tienes chándal?", le ha preguntado en un par de ocasiones, sorprendida ante la declaración de José.

El comensal ha explicado que tiene pantalones "para ir con rollo urbano". Candela ha confesado que es "muy canorra" y que le gustan los canis, "pero no un cani de pueblo con el bolsito que te regalan". Y ella cree que su cita es así, y no le ha gustado: "Es un cani de pueblo".

En la decisión final, José ha asegurado que le gustaría tener una segunda cita con Candela porque le ha parecido interesante, pero ella ha declarado que no quiere un segundo encuentro porque no le ha acabado de llamar la atención.