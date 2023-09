Así ha cambiado Gonzo desde sus inicios a presentador estrella de Salvados

El presentador de Salvados ha cumplido 12 años en La Sexta

En 2022, Gonzo cumplió 12 años en La Sexta, justo coincidiendo con el estreno de la nueva temporada de Salvados. Ahora a cargo de este formato que antes presentaba Jordi Évole, Gonzo es un profesional único en la cadena, con una personalidad arrolladora y que sabe encaminar las entrevistas para llevárselas a su terreno.

¿Cómo ha cambiado durante todos estos años? ¿Cómo empezó a trabajar la la cadena de Atresmedia?

Sus orígenes en La Sexta se remontan a julio de 2010, en una época en la que Gonzo no tenía trabajo y estaba esperando el nacimiento de su primera hija. En caso de no conseguir curro, se marcharía a Galicia con su familia, pero un buen día le llamaron para grabar un pilogo: "terminé la grabación diciendo ¡Jo! qué bien me lo pasaba yo grabando… ¡Qué pena que solo sea un piloto!". Antes de coger el coche, le llamaron desde El Intermedio porque buscaban un reportero de actualidad y política.

El 28 de agosto de 2023 empezó a trabajar, y desde entonces, mucho ha llovido. 9 años grabando reportajes para El Intermedio antes de saltar a Salvados sustituyendo a un grande como es Jordi Évole. Incluso consiguió una entrevista con Mario Conde que parecía prácticamente imposible:

Gonzo, en la época de 'Caiga quien caiga' | SPORT.es / Sport

"Es una de las cosas que he aprendido en Salvados, el ser 'entrevistador'. No es solo sentarte y entrevistar. Es insistir, generar relaciones", asegura Gonzo en un reportaje escrito por La Sexta en honor a su figura. ¿Quién iba a decir que pasaría de estar casi de regreso a casa, a trabajar como presentador de uno de los programas más reconocidos?