El cambio físico de Gaffur en 'Tierra Amarga' que tiene sorprendido a Cevriye

Gaffur quiere cambiar su vida, dotando de comedia a los últimos capítulos de la serie Cevriye se percata de cambios en la forma de vestir y peinar en Gaffur

No todo va a ser drama en Tierra amarga, porque los guionistas se las han apañado para crear un pequeño alivio cómico con la trama de Gaffur y Cevriye durante los últimos capítulos emitidos en Antena 3. Gaffur quiere cambiar el rumbo de su vida, y Cevriye ya está notándolo en su forma de vestir y de peinar. Sin embargo, los celos florecen cuando la sirvienta se entera de que su amor platónico quiere enamorarse, pero fuera de la mansión Yaman.

No se puede decir que Cevriye no lo intente: siempre está cocinando las mejores recetas a Gaffur, pensando que se le puede conquistar por el estómago. Pero Gaffur nunca se ha mostrado dispuesto a tener nada con Cevriye, por lo que no pilla las indirectas. Incluso siempre se ha posicionado a favor de Fadik cuando esta discute con Cevriye, por lo que no parece que la relación soñada de esta sirvienta vaya a llegar a buen puerto.

Por esta razón, el capataz de la mansión Yaman cede a tener una cita a ciegas para intentar encontrar el amor de esta forma. ¿Cuál será la reacción de Cevriye cuando se entere de lo ocurrido? ¡Descúbrelo en Tierra amarga, de lunes a viernes a las 17.30 horas en Antena 3!