Este camarero de bodas consigue lo que nunca nadie había hecho: dejar impactado a Alberto Chicote

"Joder, me dejas de piedra, ¿eh?", aseguró Chicote tras escuchar barbaridades en un programa de Te lo vas a comer

Si buscamos en el archivo de Te lo vas a comer, el programa de La Sexta presentado por el mismísimo Alberto Chicote, es muy probable que te quedes con la boca abierta al escuchar algunas de las barbaridades que ha tenido que oír el cocinero a lo largo de sus programas. Por ejemplo, en una de las entregas, el chef habló con un camarero de caterings de eventos que reveló en exclusiva algunas de las prácticas que se realizaban en este sector.

"Antes del evento, mis compañeros se encontraron carne con gusanos. La idea de nuestro profesor de hostelería, el que nos contrataba, fue 'quita lo de arriba, que lo de abajo no tiene gusanos, y con esto ya lo hacemos, porque no está toda contaminada'", aseguró el camarero de bodas, dejando impactado a un Alberto Chicote que no sabía dónde meterse: "jo-der. Me dejas de piedra, ¿eh?".

Una situación que parece ser mucho más común de lo que puedes pensar en un primer momento, al menos según escuchamos en este reportaje de Te lo vas a comer emitido durante la temporada pasada.

"El pescado también en neveras que no hacían buen cierre, la refrigeración del camión no funcionaba... Que tampoco quiero atacar el mundo del catering, pero...", aseguró el camarero que habló bajo el anonimato con Alberto Chicote.