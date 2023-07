"No puede ser": Esta camarera de First Dates tiene que parar a un soltero que quería ligar con ella

Mariano se ha fijado mucho más en en la camarera de First Dates, que en su cita

Una noche más, First Dates abre sus puertas para recibir a solteros decididos a encontrar el amor verdadero de una vez por todas. En el último programa, Carlos Sobera recibió a Mariano y Gisela. Él era administrativo, pero vive con su madre todavía. Ella, una mujer que está cansada y que quiere aprender a vivir. Sin embargo, el rumbo que tomó la cita no nos lo esperábamos en absoluto. ¡Mariano empezó a ligar con otra persona!

El inicio fue malo, porque a Mariano no le gustó demasiado que Gisela fuese mayor, dado que él se fija siempre en mujeres más jóvenes. A pesar de todo, le dio una oportunidad. Sin embargo, en cuanto Mariano vio a Laura Boada, camarera del programa, se quedó enamorado a primera vista.

"¿Tienes novio?", preguntó el soltero a la trabajadora, a lo que ella respondió que "tenía muchos". La soltera, al principio, no se dio cuenta de que Mariano estaba ligando con la camarera, por lo que se sentaron para conocerse en profundidad. Ahora bien, poco tiempo después, ambos se dieron cuenta de que no compartían aficiones ni la forma de ver el mundo.

En la última parte de la cita, cuando llegó el momento de pagar la cena, Mariano intentó ser gracioso y aseguró no tener dinero. Evidentemente pagó él. Pero acto seguido, intentó ligar con la camarera de nuevo: "yo quisiera que pasara algo entre nosotros", a lo que la trabajadora respondió: "no puede ser". Y Gisela, cabreada con esta actitud, añadió: "no me gusta, ni pienso que a muchas personas les gustaría, que a la persona que estoy conociendo no esté pendiente de mi".