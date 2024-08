Las calabazas más clasistas recibidas en 'First Dates': "Yo no voy a estar con un pobre"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Alejandro y a Andi, ambos de 21 años. Alejandro entraba en el restaurante confesando que su verdadero nombre era Raúl Alejandro pero que se identificaba más con el nombre de Alejandro. Por su parte, Andi contaba que era bailarín y drag queen.

Al conocerse, ambos han tenido diferentes impresiones: "Un chico simpático, ¿no? Alto, pijo, majo", ha comentado Andi. Mientras que el otro comensal ha declarado que no es su prototipo: "A priori no ha sido un chico que se ajuste a lo que yo quería".

Andi buscaba a un chico con un gran poder adquisitivo para poder realizar todo tipo de viajes y de compras. ''Ten dinero porque yo no voy a estar con un pobre'', sentenciaba. Por ello, cuando descubría que Alejandro aún vivía con sus padres para poder ahorrar, el soltero directamente le rechazaba. ''Yo no podría estar con una persona así, lo admiro, pero lejos de mí'', aseveraba el catalán. ''Que valores tanto el dinero, me echa un poco para atrás'', confesaba el madrileño.

Pasaron al reservado a tomarse el postre, y antes lo que pudiera salir en las Bolas del Amor, Alejandro le advirtió a Andi que no besaba en la primera cita, y que le podía dar un beso loco, pero en el cuello.

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en que no tendrían una segunda cita juntos porque no han sentido ese feeling que necesitan. Además, Andi ha asegurado que le ha parecido una cita "muy aburrida".