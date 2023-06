El 'bulto' de Bosco que sorprende a los concursantes de Supervivientes 2023

Jonan asegura: "ahora quién es tu tío Pocholo"

La recta final de Supervivientes 2023 está regalándonos auténticos momentazos y menos broncas de las que hubiéramos imaginado: los concursantes saben que tienen un pie en la final y lo quieren dar todo, pero sin polémicas de por medio.

En el programa del martes, en Tierra de nadie, los espectadores pudieron disfrutar de un momento de lo más entretenido: Bosco, el sobrino de Pocholo Martínez Bordiú, dejó entrever su 'paquete' a través del 'bulto' que le marcaba un slip negro de Jonan.

Tal fue la sorpresa, que la primera en reaccionar fue Alma Bollo: "¡madre mía!", a lo que Jonan, propietario del slip que llevaba puesto Bosco, dijo: "pero hijo, ahora entiendo quién es tu tío Pocholo. Ahora entendemos lo de boscolitos". Alexia Rivas, quien se encontraba en la isla por ser un fantasma del pasado, también expresó lo que sentía: "sería boscolón. Ya está, chicos, podéis iros a casa. Bosco gana".

La periodista, como era una recién llegada, quiso saber la razón por la que nadie sabía el secreto de Bosco: "¿no se lo habías visto? Si estáis siempre desnudos". Jonan, sin cortarse demasiado, aseguró "habersela visto, pero con el slip parece más, sorprende. Es que yo no la tengo tan grande".

La última en hablar fue Adara, convirtiéndose en la concursante que más se sorprendió: "no he visto nada semejante en mi vida, Dios Santo. Estoy shocked. No puedo dejar de mirarlo. Dios mío, cada vez que lo miro parece más grande. Le va a quitar el puesto a Nacho Vidal".