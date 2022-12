La brutal confesión de Óscar Reyes (Machu Pichu) sobre el rodaje de Aída

Socialité ha hablado con el intérprete, quien ha vetado a dos compañeros de la serie Óscar Reyes interpretaba a Oswaldo Witalcoche, más conocido como Machu Pichu

Socialité sorprende cada fin de semana con entrevistas y exclusivas que nadie esperaba, y en el último programa ha llegado el turno de hablar con Óscar Reyes, actor que participó en la serie Aída de Telecinco y quién no tiene buenas palabras con al menos dos de sus compañeros. Si bien su trabajo en la televisión comenzó con bastante energía, todo se torció rápidamente: "hay un casting para una serie de Telecinco y quieren verte'. Era al día siguiente por la mañana", empezó relatando Óscar.

Lo primero que pensó es que esto sería una gran oportunidad, pero le sorprendió que desde el equipo de la serie le pidieran que se llevase su propia ropa: "claro, yo en ese momento pensé: 'Ostras, he hecho un casting para una serie de televisión, que se supone que ahí para ropa tienen'". Poco a poco comenzó a darse cuenta de que la televisión no era lo suyo, siendo figurante en unos inicios y creciendo su personaje de forma pausada. Su buena amistad con Mariano Peña tanto en la serie como en el set de rodaje le permitió ganar en importancia, de esta forma se convirtió en un regular.

Pero cómo hemos adelantado, algo cambió: "te vas enterando de cosas que pasan por detrás y que tú no te has enterado y dices… (...). Es cierto que yo personalmente hay dos personas con las que creo que no voy a volver a trabajar en mi vida". Eso sí, no ha dado nombres por respeto a sus compañeros.