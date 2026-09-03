Broncano apunta a un futuro incierto en RTVE: "Según lo que suceda en las elecciones de marzo, todos sabemos lo que podría pasar"

RTVE reunió en Prado del Rey a sus principales rostros para presentar la temporada 2026-2027, pero la frase más comentada llegó de David Broncano.

El humorista, que vuelve a La 1 el lunes 7 de septiembre, aprovechó su intervención para hablar del nuevo teatro al que se trasladará 'La Revuelta', aunque pronto derivó hacia un asunto que lleva meses sobrevolando su presencia en la cadena pública: su continuidad.

La frase que encendió el debate

Broncano lanzó una advertencia en tono irónico pero cargada de significado: "Temo que esta sea mi última presentación en TVE… No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar." Acto seguido, añadió una comparación inesperada: "Según lo que suceda en las elecciones en marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla."

La broma, fiel a su estilo, reavivó el debate político que ha acompañado al programa desde su llegada a RTVE. Su fichaje generó críticas en algunos sectores y su competencia directa con 'El hormiguero' convirtió el access prime time en un terreno de fuerte exposición mediática.

Un futuro que Broncano mantiene en clave de humor

Aunque el presentador no profundizó en escenarios concretos, su comentario volvió a situar el foco en la relación entre 'La Revuelta' y el clima político.

Broncano ha utilizado en varias ocasiones la ironía para referirse a su permanencia en la cadena, pero esta vez lo hizo en un acto institucional y ante la cúpula de RTVE, lo que amplificó el impacto de sus palabras.

Por ahora, seguirá al frente del programa durante la nueva temporada, que llega con un cambio importante de escenario y novedades aún por desvelar. El equipo mantiene parte del contenido en secreto, reforzando la estrategia habitual de sorpresa que caracteriza al formato.