Bosco narra lo que sucedió en su accidente en 'La noria infernal' de 'Supervivientes All-Stars'

Millones de espectadores se quedaron de piedra con 'Supervivientes All-Stars' cuando Bosco Martínez-Bordiu sufrió un trágico accidente en la prueba denominada 'La noria infernal'. En un momento dado de la misma, cuando el dispositivo giraba a toda velocidad, Bosco se soltó y quedó unos segundos enganchado al mismo tiempo que recibía un golpe seco en la cabeza. Acto seguido, cayó al agua y sus compañeros corrieron en su búsqueda.

Aunque todo parece haber quedado en un pequeño susto, Bosco ha sido el responsable de narrar tras su expulsión lo ocurrido en 'La noria infernal'. Lo ha narrado en sus redes sociales después de asegurar en televisión que se encontraba perfectamente: "me estoy comiendo la cabeza porque no he visto el vídeo del golpe y quiero saber por qué tengo fisuras en las costillas y un moratón enorme. También quiero saber por qué esos días lo pasé tan mal".

En ese momento, Bosco Martínez-Bordiu grabó su reacción al ver dichas imágenes: "justo veo ahora cuando me suelto, que literalmente se me van los brazos. Me caigo y en el momento justo que me doy con la barra de arriba...".

La culpa del accidente la achaca al propio mecanismo de la noria: "por la fuerza a la que iba la noria, que iba rápido, no, rapidísimo... Había tres tíos fuera en cada lado dándole".