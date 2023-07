Borja no da crédito ante unas preguntas en 'First Dates': ¿Enserio me estás preguntando eso?

El formato ha juntado a Borja y Kurt El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Borja (30 años) y Kurt (37 años). Nada más conocerse, el soltero de 30 años pensaba que el comensal era alemán, algo que ha sorprendido a su cita: "Dios mío, ¿un alemán yo? No he estado con ninguno en mi vida. Me dan pánico".

Kurt le ha explicado que es de Buenos Aires, y Borja ha cambiado de opinión: "Con argentinos he estado, me suelen gustar, pero son un poco zalameros de más, y si pueden te la cuelan".

Durante la cita, el argentino le ha hecho algunas preguntas como '¿Qué esperas de una persona?' o '¿Qué es amar para vos?', algo que no ha gustado a Borja: "Demasiada intensidad para mí. Había preguntas que era como '¿Enserio me estás preguntando eso?' (...) Me ha hecho preguntas muy intensas que jamás hubiera hecho en una primera cita".

En la decisión final, Kurt ha asegurado que le gustaría tener una segunda cita con Borja, mientras que él ha declarado que no tendría un segundo encuentro porque no ha encontrado "ese punto de conexión o interés".