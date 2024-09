¿Qué fue de la boda más desconocida de Maite Galdeano con Ugo Joseph?

Maite Galdeano es un personaje público muy conocido por su polémica y particular personalidad. Lo que pocos saben es que protagonizó una boda con Ugo Joseph, un hombre de origen nigeriano. Una relación que empezó en el año 2005 y que fue un auténtico torbellino por el entusiasmo de Maite, quien se enamoró de Ugo desde la primera vez que lo vio en su edificio en Pamplona.

Pese a la desconfianza inicial, la historia de amor culminó con una boda celebrada en un humilde pueblo de Nigeria, no sin dificultades. Maite decidió viajar sola hasta el poblado para casarse, enfrentándose tanto a sus propias dudas como a las de su entorno más cercano. Su familia no comprendía por qué actuaba de esa forma, pero eso no frenó a una Maite Galdeano tan peleona como siempre.

Ahora bien, la historia de amor no tuvo un final feliz. A pesar de las promesas y el compromiso inicial que mostró Maite por la relación, esta comenzó a rompense por culpa de la distancia y la desconfianza. Ugo se ausentaba durante largos periodos de tiempo y los celos afectaron a una Maite que decidió romper por culpa de su propia hija.

Sofía Suescun, hija de Maite Galdeano, fue la responsable de comprobar si Ugo Joseph le estaba siendo fiel a su madre. Finalmente quedaron confirmadas las sospechas de la familia: Ugo era infiel y de ahí tantas ausencias y tan prolongadas.