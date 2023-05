Bertín Osborne, tajante contra las críticas por acudir a un mitin del PSOE: "Hasta las pelotas"

El artista estuvo sentado en primera fila del mitin socialista celebrado el pasado 5 de mayo, imagen que no ha gustado en algunos círculos de la política conservadora

Bertín Osborne mostró su hartazgo de las críticas recibidas por haber asistido al acto de presentación de la candidatura local del PSOE en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). El presentador de 'Mi casa es la tuya' fue muy tajante sobre los comentarios que ha generado su presencia sorpresa en este acto electoral de la campaña para la elecciones municipales de este domingo en unas declaraciones concedidas al podcast Castillón Confidencial: "Estoy hasta las pelotas".

"No tengo por qué justificar que vaya yo, que además no era un mitin, era la presentación de la campaña de una alcaldesa a quien conozco poco, pero conozco muchísimo a un teniente alcalde que me pide que vaya. Es amigo mío. Si me lo hubieran pedido de otro lado hubiera ido también. Yo no tengo problemas en ir a ver a quién sea. Esto es una gilipollez. De verdad, estoy harto, estoy harto. Uno, coño, hace las cosas como las hacen cientos de españoles todos los años", declaró Osborne.

"Estoy hasta las pelotas de esto. No tengo por qué justificar que vaya. Conozco muchísimo a un teniente alcalde que me pide que vaya. Es amigo mío. Si me lo hubieran pedido de otro lado hubiera ido también. Yo no tengo problemas en ir a ver a quién sea. Esto es una gilipollez. Estoy harto. Uno hace las cosas como las hacen ciento de españoles todos los años", declaró Osborne.

Para ser más exacto, el artista estuvo sentado en primera fila del mitin socialista celebrado el pasado 5 de mayo, imagen que no ha gustado en algunos círculos de la política conservadora, ideología política en la que muchos le consideran como un aliado e, incluso, un ícono. Cabe recordar que Osborne se definió como “absolutamente liberal” en una entrevista concedida a 20 Minutos, posición ideológica algo alejada del actual PSOE.

Este miércoles, 'Aruser@s' añadió un detalle más que podría dar una dimensión diferente a la historia. Una semana antes de que Osborne acudiese , la Junta de Gobierno Local de Alcalá de Guadaíra dio el visto bueno al proyecto hotelero presentado por el cantante para transformar la finca en la que reside, la misma en la que se graba su programa de Telecinco 'Mi casa es la tuya', cuestión a la que Bertín también respondió: "Yo vivo solo en esta casa que es inmensa que cuesta trabajo mantenerla, sobre todo en años malos. Y se me ocurre pedir una licencia para que alguien opere esto como un hotel y yo quedarme aquí con una zona de la casa. Joder, pues uno pide la licencia como la pide todo el mundo".

"¿Qué tendrá que ver eso con que yo sea amigo del teniente de alcalde de mi pueblo, donde llevo 32 años y que me pida que le acompañe en la presentación de la candidatura? ¡Pues voy! ¿Por qué no voy a ir? Además, la invitación que me hicieron fue un mes antes, yo un mes antes había dicho que iba. Es que de verdad, macho...", sentenció.