Bertín Osborne reaviva la polémica sobre la paternidad de su hijo con Gabriela Guillén: "Yo llevo ya mucho tiempo sin saber nada, pero..."

Bertín Osborne ha querido defenderse ante los numerosos rumores que aparecen en los medios de comunicación sobre la paternidad de su hijo con Gabriel Guillén. Las especulaciones de la prensa han obligado al comunicador y cantante a dar su versión de los hechos para terminar con la polémica.

El presentador de televisión ha asegurado que "todo está como tiene que estar y todo va a salir como tiene que salir. Y aquí tiene nada contra nadie". Bertín ha querido confirmar ante la cámara que "haré lo que tenga que hacer y asumiré las responsabilidades si tengo que asumirlas. Lo he dicho y siempre lo mantengo", respecto si es el padre del niño.

Por otra parte, se ha mostrado sorprendido al conocer las declaraciones de Gabriela, que dijo que haría todo lo necesario para sacar adelante al niño, incluso trabajar como empleado del hogar: "Ella tiene su trabajo. Por lo menos tenía su trabajo. Yo llevo ya mucho tiempo sin saber nada, pero... Ella es responsable, trabajadora y seguro que saldrá adelante con todo. Y luego, además, ya te digo que cuando llegue el momento, si hay que estar, estaré ahí".

Osborne no terminó su comunicado sin mostrarse molesto con la prensa, afirmando que: "No voy a hablar más del tema. Además, ¿por qué tengo que hablar de una cosa que es privada? No tengo por qué hablar de algo que sea privado. De verdad, y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer seguro". En cuanto a los resultados de las pruebas de paternidad, añadió que "ya la sabréis, pues seguro que la sabréis de otra manera". No obstante, aseguró que tanto él como la madre están "de acuerdo en todo".