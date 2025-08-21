En una revista del corazón
'Espejo Público' cifra cuánto ha ganado Gabriela Guillén por la portada de Bertín Osborne con su hijo
Miquel Valls ha sido el encargado de desvelar la noticia después de que el cantante negara haber cobrado.
Kevin Rodríguez
La portada de Bertín Osborne con su hijo ayer impactó a todos. Los programas del corazón no tardaron en reaccionar: 'Vamos a ver', 'Espejo Público', 'Tardear' y 'Yas verano' analizaron la imagen del cantante con su hijo, el que ha tenido con Gabriela Guillén y al que había renunciado en un primer momento.
El presentador aprovechó la tarde de ayer para aclarar en Antena 3 que no había cobrado por la portada. Sin embargo, la madre del menor le confirmó a un periodista que sí ha habido beneficio económico y esta mañana, en 'Espejo Público' han abordado el asunto.
Miquel Valls recibía en directo el mensaje de un director de una revista del corazón que afirmaba que Gabriela Guillén se ha llevado el 10% del precio de la portada, lo que ha hecho estallar a Lorena Vázquez desde su asiento.
"Tanto Bertín como Gabriela dijeron que nunca iban a comercializar con la imagen de su hijo, y lo han hecho. Y no va a ser la última vez, porque acaban de abrir una puerta para que este niño se convierta en un personaje del corazón" verbalizó enfadada la colaboradora.
- Nos equivocamos en llevar a Julián Álvarez al Atlético de Simeone
- Entra Mastantuono y se produce alineación indebida; Osasuna tiene 24 horas para impugnar
- Vía libre para Casadó: el Barça quiere 30 millones
- Indignación en Osasuna con el arbitraje ante el Madrid: 'Juan Cruz tiene la pierna reventada
- La doble vara de medir de LaLiga con Valencia y Barça
- Muniesa: 'Qatar ya no es ir a retirarse, para los jóvenes es difícil decir que no a contratos potentes de cinco años
- Situación límite del Barça con el Spotify Camp Nou
- Cumbre de Deco en Barcelona con el agente de Vanderson y Caio Henrique