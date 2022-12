Belén Rodríguez y sus palabras antes de cargar duramente contra Sálvame

La relación de la colaboradora con Sálvame es nula en estos momentos Ha pasado mes y medio desde la última vez que Belén Rodríguez pisó Sálvame

Belén Rodríguez ha roto toda relación con Sálvame después de que la colaboradora desapareciera del formato sin dejar rastro hace más de un mes. Ahora bien, antes de criticar este programa de Telecinco, concedió una entrevista al Maestro Joao en Los 40 que ha salido a la luz bajo un aviso: "este episodio se grabó antes de los sucesos ocurridos con Belén Rodríguez en el programa Sálvame".

Es importante tener en cuenta la línea temporal dado que Belén Rodríguez alababa Sálvame en esta charla, cuando ahora tiene un pensamiento totalmente diferente: "yo no creo en el karma, sino en la justicia. Creo que si actúas bien, la vida te lo devuelve en algún momento por la ley de compensación, lo mismo que si actúas mal".

El Maestro Joao añadió en este momento una reflexión: "yo sí creo en el karma y siempre te he visto a ti como que, en otra vida, has sido alguien de los egipcios que mandaba mucho, ordenando a todos 'que le corten la cabeza'". La invitada coincidió con ello aunque asegura que a mucha gente no se la cortaría.

Acto seguido, pasó a defender a Sálvame, no sin antes decir que hay malas energías en plató: "estás allí y hay muy buen rollo, no notas que el ambiente esté tenso ni que haya alguna persona negativa, pero tampoco es normal (...). Las malas energías solo afectan a brazos y piernas, porque a nadie le da una peritonitis", bromeó recordando el accidente con su pierna, al igual que el de Belén Esteban, el de Lydia Lozano o el de Chelo García-Cortés.