Belén Rodríguez habría demandado a Sálvame por esta razón

Kiko Hernández confirma que su ex amiga ha demandado al programa en el que trabajaba "Va a llegar en breve la demanda"

Kiko Hernández ha soltado un auténtico bombazo que afecta de forma directa a Sálvame, programa para el que colabora desde sus inicios. Tal y cómo ha asegurado el propio colaborador, Belén Rodríguez habría demandado al formato por el conflicto que mantiene con la productora y algunos de sus compañeros desde hace semanas: "la demanda va a llegar en breve", ha anticipado Kiko.

Los responsables del programa no tienen ninguna noticia acerca de una posible demanda, pero tampoco se descarta según aseguró Jorge Javier Vázquez. Evidentemente, si la demanda se produce, es prácticamente imposible que Belén Rodríguez regrese a Sálvame a corto o medio plazo, pero tampoco a Socialité o Sábado Deluxe, programas los tres de La fábrica de la tele.

Jorge Javier y Kiko confesaron no hablar en estos momentos con Belén Rodríguez, y admiten haberla bloqueado en redes sociales para que ella no les pueda escribir en caso de enfado. Se siente muy dolidos por la actitud que ha tomado la ex colaboradora pese a haberla considerado amiga durante muchos años.