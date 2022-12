Belén Esteban y Sálvame gastan una inocentada a Chelo García-Cortés

"Estoy embarazada", aseguró la colaboradora ante la sorpresa de Chelo Sálvame vuelve a hacer alarde de su humor en el Día de los Santos Inocentes

Sálvame es un formato en el que el humor está siempre presente. No obstante, ¿cuántas veces hemos sido testigos de bromas que, en unas ocasiones acaban bien, y en otras terriblemente mal? Es lo que ocurrió este miércoles 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, dado que el programa quiso torturar a Chelo García-Cortés con una broma llevada a cabo por la mismísima Belén Esteban. "Chelo, te tengo que comentar una cosa, pero es Top Secret. Ahora entenderás por qué... Estoy embarazada", lanzó Belén Esteban por teléfono a su compañera. Chelo, emocionada, no pudo contener las lágrimas, lo que provocó que Belén tuviera que animarla, al mismo tiempo que le explicaba que guardara silencio: "no llores, Chelo. Estoy embarazada y quiero hacer una exclusiva con mi revista de siempre, pero quiero que la entrevista me la hagas tú".

Evidentemente, Chelo García-Cortés se alegró muchísimo tanto por la noticia que le acababa de dar Belén Esteban como por el hecho de ser ella quién realizase la exclusiva. Eso sí, Belén fue clara: "yo he negociado lo mío, pero tú tienes que negociar lo tuyo". Chelo, despreocupada, le aseguró que "como se lo tienen que llevar los de Hacienda, yo lo hago". De nuevo, insistencia de Belén para que no se filtrase la información y así finalizó la llamada. ¿El problema? ¡Qué todo era una broma!