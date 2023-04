Belén Esteban a Kiko Matamoros en 'Sálvame': "Paga el millón que debes"

Los colaboradores hablaron sobre la llegada del rey emérito a España, cuando tuvieron un encontronazo 'La princesa del pueblo' quiso dejar claro que tiene más información de la que parece

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

Jorge Javier Vázquez lo dirige junto a Nuria Marín, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Rosa Villacastín, Kiko Hernández, Omar Suárez… Un elenco que ‘se cuela’ en nuestros salones cada día para explicar la actualidad.

Kiko Matamoros y Belén Esteban tuvieron un encontronazo en el programa de este pasado miércoles. Los colaboradores hablaban sobre la llegada del rey emérito a España.

En un momento dado, Kiko comentó que el amigo del rey había comprado el hotel Villa Magna, y Belén comentó que no era verdad. Cada uno defendió su versión, hasta que la colaboradora sacó el tema de Hacienda: "Aquí hablamos de que el rey ha robado, pero mucha gente que está aquí debe mucho dinero a Hacienda y no pasa nada".

A Kiko Matamoros no le gustó nada la contestación de Belén Esteban y le contestó con un: "Venga ya, no me toques los cojones, chica". La colaboradora se enfadó y confesó que ella había pagado, y que el que debe es él: "Perdona, lo pagué. 700.000 euros. Paga tú el millón que debes".

El colaborador comentó que lo está pagando, y Esteban quiso dejar claro que sabe mucho más de lo que parece: "La tontita del programa sabe más que todos vosotros. Que tengo mucha información", concluyó.