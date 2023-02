¿Por qué Belén Esteban ha desaparecido de Sálvame?

Belén y su marido, Miguel Marcos, han hecho una escapada a Santa Mónica (Estados Unidos) "Mucha gente me pregunta dónde estaba, hasta decían que me habían echado de Sálvame"

Los espectadores habituales de Sálvame son muy avispados y se han percatado de que algo ha cambiado en el programa de Telecinco: durante los últimos días, Belén Esteban ha desaparecido del formato, y claro, los rumores son un constante hervidero.

Unos aseguran que la colaboradora ha caído enferma, mientras que otros dejan caer que Belén habría sido despedida de Sálvame. Poco ha tardado Belén Esteban es desmentir cualquier tipo de información que haya sido publicada en las últimas jornadas, y para ello, ha utilizado su cuenta de Instagram.

"Mmucha gente me ha preguntado dónde estaba, y hasta decían que me habían echado de Sálvame. Pues no, he estado con toda mi familia de vacaciones más de 10 días disfrutando de los míos. Ya os iré contando".

No se conoce mucho sobre este viaje, más que la familia ha viajado a Santa Monica (Estados Unidos) y ha visitado Pacific Park, un parque de atracciones situado en su famoso muelle. Se ve muy feliz a Belén Esteban en las fotografías, y sabiendo que la escapada ha terminado, es cuestión de días que veamos a la colaboradora de nuevo en su silla habitual de Sálvame.