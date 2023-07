Belén Esteban causó furor en 'La velada del año' de Ibai y habló de su nuevo proyecto en Netflix

La excolaboradora de 'Sálvame' apareció en el directo del streamer, respondió a varias preguntas y conquistó al público presente.

Ibai Llanos ha hecho historia en Twitch, y no solo por haber conseguido un récord de audiencia histórico para la plataforma con 'La velada del año 3', sino por haber contado con la presencia de Belén Esteban en el evento. La que fuera colaboradora de 'Sálvame' apareció en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid y causó furor entre el público presente, que se rindió ante ella con numerosos aplausos y vítores.

La gente ha gritado más con Belén Esteban que con otra persona, pues normal #LaVelada3 pic.twitter.com/UoHOVaPBo8 — paula² (@paaulacil) 1 de julio de 2023

Tras acceder al recinto, la colaboradora se acercó a la zona del photocall, donde la esperaban algunos responsable del evento para que dijera unas palabaras a los espectadores de Twtich. "¡He visto a Piqué! Y se ha tirado una foto conmigo. Se lo agradezco, porque madre mía, con la que le hemos dado al pobre", fueron sus primeras declaraciones.

Belén hizo hincapié en este agradecimineto a pesar de saber que 'Sálvame' y muchos de sus colaboradores no era del agrado del futbolista. Sin embargo, no fue la única persona con la que se fotografió: Quevedo, Rosario Flores, Estopa o Lola Índigo fueron solo algunas de las muchas estrellas a las que les pidió una foto.

Pero los reporteros no quisieron perder la oportunidad de preguntarle por el nuevo programa que va a grabar junto a sus compañeros de 'Sálvame' en Netflix: "¿Os vais ya la semana que viene a Estados Unidos?". Sin embargo, ella negó saber todavía las fechas de grabación: "Aunque no te lo creas, no sé cuándo me voy. Nos avisarán dos o tres días antes, como siempre".

Sobre este nuevo formato también añadió: "No puedo hablar más, pero solo te digo que estoy superfeliz. Estamos todos muy felices, y muy agradecida a toda la gente que se ha visto el anuncio, que ha sido el más visto de Netflix en España. Muchas gracias".