Beatriz Rico denuncia "un infierno" tras una entrevista en televisión: "Es inhumano lo que me estáis haciendo"

Beatriz Rico no ha dudado en alzar la voz. Aunque su paso por 'Supervivientes 2025' fue breve —tan solo tres días en los Cayos Cochinos—, la actriz ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales tras su visita a '¡De viernes!', el programa de Telecinco en el que habló abiertamente sobre su abandono. Sin embargo, lejos de recibir comprensión o apoyo, Beatriz ha sido víctima de un aluvión de comentarios ofensivos sobre su aspecto físico.

"Quiero que observéis estas dos fotos", escribió en X, antes Twitter, acompañando su mensaje de un montaje comparativo entre dos capturas del programa: una tomada minutos antes de entrar a plató y otra ya dentro del estudio. Según explica, la diferencia en la iluminación dio pie a que su imagen se percibiera de manera muy distinta, lo que desató una oleada de críticas crueles. “Tenía cerca de 300 comentarios acerca de mi físico, todos humillantes, burlones y horribles”, denunció la intérprete, que solicitó al programa la retirada de la publicación original. La cadena accedió.

La actriz no ha querido quedarse callada: “Los mensajes eran a cada cual más cruel. Se estaban convirtiendo en un infierno del que no podía salir”. Algunos usuarios la acusaban incluso de haber llevado una vida de excesos, a lo que ella respondió con rotundidad: “Soy abstemia total desde hace más de 15 años. No bebo, no salgo de fiesta y solo salgo para trabajar, ir al médico o al gimnasio”.

Lejos de ser un caso aislado, Beatriz Rico ha querido convertir su experiencia en una reflexión sobre el odio gratuito en redes sociales. “Es una competición a ver quién hace más daño. Todos se 'hermanan' para burlarse de ti, recreándose y disfrutando. ¿De verdad no ven que eso es acoso?”, cuestiona. Tras publicar su testimonio en Instagram, numerosos amigos y seguidores le han mostrado su apoyo, entre ellos Susi Caramelo, que ha sentenciado: “Ojalá llegue el día en que pidan el DNI para abrir una cuenta en redes. No se puede atacar así a las personas”.