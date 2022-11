La barbaridad con la que Orestes desató la locura de 'Pasapalabra'

Roberto Leal no dio crédito a la proeza que hizo el concursante tras fallar en la letra E

Orestes desató la locura en el plató 'Pasapalabra' con la proeza que realizó este viernes. El concursante hizo algo inaudito en el concurso de Antena 3 al acertar más de 20 palabras del tirón en 'El Rosco' después de quedarse sin el bote de 1.810.000 euros en su primer turno tras fallar en la letra E.

Para ser más exactos, después de recuperar al turno, Orestes continuó contestando las diferentes respuestas, llegando a completar 'El rosco' con 24 aciertos y un fallo en la primera vuelta, algo que hizo que el público, los invitados, Rafa y Roberto Leal aplaudiesen entre gestos de incredulidad: "¡Hasta aquí llegamos! ¡Madre mía!".

"He de decir que da mucha satisfacción y poco de rabia porque Eraso (la respuesta correcta con la E) la tenía mirada, pero lo de secretario de un rey me llevaba a Escobedo (respuesta que dio en la E) directamente y se me había encasquillado ahí", le Orestes a Roberto Leal, que se quedó con las manos en la cabeza y en la cara: "No sé ni que decir. ¡Madre mía!".

Posteriormente, la pelota estaba sobre el tejado de Rafa, que solo podía aspirar al empate con el resultado de Orestes. A pesar de ello, el concursante sevillano se quedó a tan solo una palabra conseguir igual a su amigo y rival en el programa de Antena 3.