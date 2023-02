"Baja, campeón" las palabras de esta soltera a su cita de First Dates

Rafa e Irene han tenido una cita en First Dates que no ha acabado de cuajar Ella le ha visto chulo, pero al final quería repetir, una pena que él no quisiera

Irene y Rafa han tenido una cita que ha ido regular la verdad. Ambos jóvenes se han presentado en la barra del restaurante de citas más conocido de televisión. Los dos han estado charlando un momento mientras les preparaban la mesa para cenar. Allí han estado con Matías y Carlos Sobera. Una vez sentados, lo cierto es que parecía haber algo de feeling, pero pronto han surgido diferencias. Irene le ha visto bastante chulo, aunque luego se ha ido encariñando. Rafa al contrario, le ha gustado al principio pero luego eso ha ido bajando.

Después de todo la cosa parecía no estar yendo mal. "Baja, campeón" ha sido el comentario de Irene cuando Rafa ha empezado a hablar sobre sus cambios físicos y lo que hacía cuando salía por las noches de liarse con muchas chicas. Para la soltera, no se estaba vendiendo demasiado bien. No obstante, después de la cena ambos se han atrevido a bailar. A Rafa le ha encantado el movimiento de caderas.

Después de todo, tras la velada, en la decisión final ella quería quedar, pero él le ha dado calabazas. Quería otra chica "más de su rollo". Otra vez será para Irene.