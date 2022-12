Este bailarín de Chanel denuncia que artistas del Benidorm Fest 2023 buscan bailarines gratis

Josh Huerta pone el foco en artistas que buscan bailarines a través de las redes sociales Cree que esta situación no valora el trabajo de los bailarines

Josh Huerta es uno de los integrantes del cuerpo de bailarines de Chanel, la cantante española que logró alzarse con el tercer puesto en el Festival de Eurovision 2022 y devolver el optimismo en una competición que no parecía hecha para nosotros. Pero este bailarín se ha hecho noticia por una denuncia pública realizada a través de sus redes sociales en la que critica que algunos artistas del Benidorm Fest 2023 están buscando bailarines para que trabajen sin remuneración.

"Me ha llegado información sobre artistas que pretenden ir a Eurovision este año y buscan bailarines de gratis. No me enfada, pero me entristece que en una profesión tan dura e inestable y después de todo lo duro que nuestro equipo trabajó este año... No habéis aprendido nada", asegura Josh Huerta en su perfil de Twitter.

me ha llegado de que artistas que pretenden ir a Eurovisión este año, buscan bailarines de gratis, no me enfada, pero me entristece que en una profesión tan dura e inestable y después de todo lo duro que nuestro equipo trabajó este año… no habéis aprendido nada 💔 — Josh Huerta (@Josh_Huerta) 7 de diciembre de 2022

Si bien el bailarín no ha dado nombres, el foco se ha situado sobre Sofía Martín y Fusa Nocta, dos de las artistas que se han presentado al Benidorm Fest 2023. El motivo es sencillo: ambas han utilizado TikTok para buscar a los bailarines que le acompañarán en el escenario. Eso sí, no queda claro si el tuit de Josh Huerta va dirigido contra ellas, porque puede que su equipo de producción si pague a estos bailarines.