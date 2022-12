Ataque de risa entre dos solteros de First Dates por esta prueba en el reservado

Nilda y Carlos han tenido una velada muy simpática dentro de First Dates Ambos han querido continuar conociéndose "como amigos" en una segunda cita

Nilda y Carlos han tenido una cita en First Dates que no ha ido nada mal, aunque en el plano romántico no puede decirse lo mismo. Ella era profesora de inglés. Nació en Estados Unidos, aunque lleva toda la vida en Madrid. Le encanta la cultura y la verdad es que no se imaginaría estar en una relación donde no se le aporte ni conversación ni cultura. Carlos era por su parte un hombre culto y por ende los dos han conseguido encontrar muchas cosas en común.

La verdad es que nada más verle y escucharle Nilda ha encontrado cosas interesantes en él. La conversación y la propia velada han fluido muy bien y hasta han protagonizado un momento bastante divertido dentro del restaurante. En el fotomatón del programa han tenido que explotar un globo entre ambos para encontrar un papel que les dijera que tenían que hacer.

El momento divertido ha llegado cuando para explotarlo tenían que hacer con los abdómenes. Entonces las risas han aparecido de inmediato, un momento feliz que ha terminado con la promesa de una segunda cita como amigos. Quizá en algún momento surja el amor.