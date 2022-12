La astrología une y separa a estos dos solteros en First Dates

Paco y Carolina han tenido una bonita cita en First Dates, pero no estaban en sintonía La distancia a la que vivían ambos ha sido insalvable para Carolina

Paco y Carolina eran dos jóvenes solteros que han asistido a First Dates para encontrar el amor de una persona con la que pudieran compartir buenos momentos en sus vidas y también con quien tuvieran sintonía astral. Sí, así es, ambos solteros eran dos personas que daban mucha importancia a la astrología en sus vidas. Miraban cada día el horóscopo y aparte de esto revisaban como estaban las estrellas para saber como les iba a ir la vida en general. Además, la carta astral era importante para valorar a las personas que tenían delante.

En la velada lo cierto es que el tema estrella ha sido la astrología, no ha habido ninguna intención de hablar de otros temas que no fueran las estrellas. Aquí es donde los dos han empezado a ver diferencias entre ellos mismos debido a que no tenían la misma sintonía. Además, y lo más determinante, ha sido la distancia que les separaba. Paco ha estado muy a gusto con Carolina y quería volver a quedar con ella si se presentaba la ocasión.

En la decisión final él no ha dudado en decir sí, pero ella ha visto en la distancia un obstáculo insalvable y no ha querido saber más de él.