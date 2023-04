Asraf se deja la cara en una prueba de Supervivientes

El concursante sufre un accidente en la prueba de líder con secuelas en su cara El propio Asraf ha tranquilizado a su familia acerca del percance

Supervivientes 2023 es un formato que requiere de una preparación física superior a la que exigen otros realities. Sobre todo para enfrentarse a las pruebas de recompensa y de líder de forma óptima, para conseguir víveres y la oportunidad de no ser nominados durante al menos una semana. Asraf Beno llegó al concurso preparado, pero incluso así, ha sufrido un pequeño accidente que ha tenido consecuencias en su rostro.

¿Qué le pasó a Asraf Beno en Supervivientes 2023?

En plena prueba de líder, Asraf Beno se golpeó en la cara al saltar de la plataforma. De esta forma, el joven ha visto cómo su frente se ha llenado de chichones: "menudo chichonazo que tienes en la frente Asraf. Te has pegado un golpe monumental, ¿no?", quiso saber Jorge Javier Vázquez en cuanto vio las secuelas del percance. Pero Asraf no se había dado cuenta de estos chichones.

Finalmente, aunque preocupado por las posibles marcas que se queden en el rostro con el tiempo, ha quitado importancia al accidente: "me he pegado cuatro golpes. No pasada nada y seguiremos adelante". Un mensaje que sirve para tranquilizar a su familia, quien se habrá llevado un gran susto al verle desde casa.

Yaiza es otra de las concursantes que sufrió un pequeño percance en la prueba de líder: debido al esfuerzo físico puesto (quería evitar la nominación), ha terminado mareada y casi se golpea la cabeza.