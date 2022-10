Arturo Valls vuelve a la televisión con un concurso en Antena 3 (tras el fin de Ahora Caigo)

El concurso es The Wheel, y aunará a famosos y anónimos en un mismo plató Entre ellos irán concursando para conseguir un gran premio

Arturo Valls, pese a no parar quieto por su doble faceta de presentador y actor, sí ha permanecido lejos de la pequeña pantalla como conductor de concursos tras la sorpresiva cancelación de Ahora Caigo. En realidad, los datos de audiencia eran cada vez más bajos, y Antena 3 no podía mantener en la parrilla de programación un formato que ya no funcionaba igual que antaño. Pero Atresmedia no ha dejado de confiar en el catalán, porque Arturo Valls ya tiene nuevo proyecto tal y cómo ha confirmado el periodista Rocco Steinhäuser.

"El actor y presentador Arturo Valls tiene nuevo proyecto en Antena 3 con un nuevo concurso semanal con la productora Warner Bros TV España, en donde competirán anónimos y famosos para llevarse un gran premio", asegura el comunicador. Por ahora, el formato está en fase de producción, pero ya se sabe que se trata de The Wheel.

The Wheel es un programa creado por la BBC en 2020 en el que anónimos y famosos deberán enfrentarse en diversas pruebas para llevarse un gran premio final. Sin confirmarse todavía, es de suponer que la adaptación española seguirá la misma mecánica, y sustituirá a ¡Boom!, el concurso presentado por Juanra Bonet.