Arturo Pérez-Reverte, sobre su influencia: "A Jordi Wild le doy muchos seguidores y cuando voy a 'El Hormiguero', la audiencia se dispara"

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores españoles más reconocidos. Un miembro de la Real Academia Española que es conocido tanto por sus libros como por sus polémicas frases. Y en esta ocasión, es noticia por haber revelado en El Debate cómo es su estricta rutina de trabajo, marcada por la disciplina, el silencio y la constancia.

A sus 74 años, el autor asegura que mantiene los mismos hábitos desde hace décadas, estando totalmente convencido de que la regularidad es clave para escribir. El escritor concedió una entrevista a El País y tocó muchos temas de la actualidad: la política, los programas televisivos e incluso la polémica en torno a las jornadas de la Guerra Civil.

El impacto televisivo

El escritor afirmó que su influencia ayuda a los programas televisivos a ganar audiencia. Pérez-Reverte, siempre que acude, por ejemplo, a 'El Hormiguero', no se corta, y genera siempre repercusión. Algunas veces, incluso polémicas, lo que se traduce en buenos registros de audiencia junto a Pablo Motos.

En septiembre, cuando Pérez-Reverte fue a 'El Hormiguero', se dispararon los audímetros y el programa logró un 21 % de cuota de pantalla y 2.248.000 espectadores de media (de 13% y 16% de cuota de pantalla). "Cuando voy a 'El Hormiguero', ¡bum!, la audiencia se dispara", cuenta en El País.

Además, habló de sus participaciones en el pódcast de Jordi Wild. Según el autor, el creador de contenido ha sido un lector habitual de sus obras y sus conversaciones con él contribuyen a aumentar la visibilidad del programa, ya que sus intervenciones suelen atraer una mayor cantidad de oyentes.

No obstante, el escritor afirma que desconoce el motivo exacto de su popularidad en las entrevistas, tanto en medios digitales como en televisión. En sus propias palabras, no sabe por qué su figura provoca una respuesta mediática tan fuerte, aunque los resultados parecen confirmar ese impacto constante en las plataformas donde participa.

Pérez-Reverte, sobre Pedro Sánchez o las conferencias sobre la Guerra Civil

Respecto a las conferencias sobre la Guerra Civil que se planificaban en Sevilla, y que finalmente fueron canceladas tras la controversia con el escritor David Uclés, Pérez-Reverte defendió la idea de organizar un espacio de discusión abierto donde todos pudieran exponer sus argumentos y donde las posturas políticas fueran confrontadas con análisis históricos rigurosos.

En la entrevista también se le preguntó por la situación política actual y por qué actor político le genera mayor preocupación, si Vox o Pedro Sánchez. Pérez-Reverte respondió que no siente miedo y se describió como “republicano y monárquico por simple instinto de supervivencia”, además de señalar que el conocimiento y la lectura le ayudan a entender mejor los conflictos del mundo y a soportar la realidad cuando las circunstancias se vuelven adversas.