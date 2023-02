Estos son los cuatro primeros finalistas del Benidorm Fest 2023

Ya se conocen los 4 primeros finalistas del cértamen, con Agoney como el más votado Fusa Nocta, que partía como favorita, está entre los finalistas

Ya conocemos a los 4 primeros finalistas del Benidorm Fest. Tras la primera semifinal del festival Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara avanzan a la final del formato donde lucharán por representar a España en Eurovisión 2023.Fusa Nocta, gran favorita de este año, no ha fallado y se cuela en la última ronda que decidirá si su "Mi familia" viajará a Reino Unido. No lo tendrá fácil puesto que la votación final, puede deparar grandes sorpresas como ya sucedió el año pasado con Chanel. De hecho, ha sido el 'ex OT' Agoney el más votado con diferencia en la primera semifinal.

Clasificados de la primera semifinal del Benidorm Fest

Agoney

Alice Wonder

Fusa Nocta

Megara

El jueves conoceremos a los otros cuatro clasificados que conformaran la final del Benidorm Fest. Saldrán de la semifinal donde competirán Alfred García, E’FMEE, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderland, Vicco y Blanca Paloma.