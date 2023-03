Antonio Rivera amenaza a Canales: "No quiero hablar porque en el baúl de los recuerdos hay muchas cosas"

Arancha está harta de que la llamen demonia y su padre ha salido en su defensa Fue Canales Rivera quien le empezó a llamar de esta manera

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

Jorge Javier Vázquez lo dirige junto a Nuria Marín, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Rosa Villacastín, Kiko Hernández, Omar Suárez… Un elenco que ‘se cuela’ en nuestros salones cada día para explicar la actualidad.Lo que ha pasado durante el programa de este miércoles, sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños. Es normal que con tanta popularidad cada detalle sea ampliamente comentado, sobre todo en redes, por lo que no es de extrañar que también se haga viral.

Hace unos meses, José Antonio Canales empezó a llamar a su prima Arancha "demonia". La hija de Antonio Rivera no lo está pasando bien, y pide reiteradamente que no use ese adjetivo para referirse a ella. "Lo único que pido por favor es que no nombren la palabra", ha añadido.

Su padre ha salido en defensa de su hija y ha mandado unas palabras a Canales: "No quiero en ningún momento que digas palabras feas de mis hijas", y le ha amenazado añadiendo: "No quiero hablar porque en el baúl de los recuerdos hay muchas cosas".

Canales ha contraatacado a los mensajes de su tío: "Tampoco es justo que me amenace con el baúl de los recuerdos cuando en este tenemos para todos".