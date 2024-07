Antonio Naranjo sentencia a un invitado de 'YAS Verano' tras el asesinato de su mujer

Hay pocas ocasiones donde los triángulos amorosos acaben bien, pero esta vez todo terminó en tragedia. Alfonso vivía junto con su mujer, Diana, y permitió que su amante Cristina fuera su compañera de piso. La convivencia resultó una desgracia, puesto que la amante habría asesinado presuntamente a la mujer, y propagado una paliza al marido.

Durante la pasada tarde, el marido de la fallecida ha conectado con 'YAS Verano' para explicar lo sucedido. Alfonso habló con el programa de Antena 3 desde el hospital, mientras se recupera de las heridas en su rostro. Desde allí, ha explicado que Cristina se encontraba en estado de embriaguez cuando golpeó a su mujer, terminando con su vida.

La amante, Cristina, estaba residiendo en el piso de ambos porque le habían echado de su vivienda. La pareja recibió a la amante, y aunque todo comenzó bien la convivencia se fue torciendo. Alfonso había mantenido una relación con Cristina en el pasado. El marido declaró que su amante ya había sido agresiva con anterioridad, y contaba con antecedentes policiales.

De hecho, Alfonso conocía el pasado conflictivo de Cristina antes de invitarla a compartir piso con ellos. Ante la situación, Pepa Romero preguntó al entrevistado si se sentía responsable de la muerte de su mujer. Sin saber como responder, ha asegurado que lamenta lo sucedido, pero no quería dejar que Cristina viviera en la calle.

"Pero no parece una buena idea meter en la misma casa a la amante y a la pareja actual", opinaba una de las colaboradas del formato. Si bien Alfonso reconocía su parte de culpa, el periodista Antonio Naranjo lo ha criticado duramente:

"Perdóneme, no quiero resultar insensible, pero usted no me da ninguna pena. A mí me da pena su esposa porque, en un acto de generosidad, acepta una cosa que nadie aceptaría. El resultado de eso es que acaba asesinada. Yo sé que usted también ha 'cobrado', pero no me merece la más mínima piedad", sentenciaba el comunicador.

Aunque Alfonso haya sufrido las consecuencias, el periodista ha recriminado su error: "Esto no hubiera pasado de haber estado a la altura de las circunstancias. No se mete a la amante violenta y borracha en casa, poniendo en riesgo a una persona inocente".