Antonia Dell'Atte habla sobre la polémica de Ana Obregón en 'Sálvame': "Por ahora prefiero ser espectadora"

La presentadora italiana ha entrado al programa a través de una llamada telefónica Josep Ferre estaba imitando a Antonia Dell'Atte

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

Jorge Javier Vázquez lo dirige junto a Nuria Marín, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Rosa Villacastín, Kiko Hernández, Omar Suárez… Un elenco que ‘se cuela’ en nuestros salones cada día para explicar la actualidad.Lo que ha pasado durante el programa de este miércoles, sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños. Es normal que con tanta popularidad cada detalle sea ampliamente comentado, sobre todo en redes, por lo que no es de extrañar que también se haga viral.

Antonia Dell'Atte ha entrado en 'Sálvame' a través de una llamada telefónica, ya que Josep Ferre le estaba imitando. A la presentadora italiana le han preguntado sobre el tema de Ana Obregón, y ella ha comentado que por ahora prefiere ser una "espectadora", porque si habla, habrá más polémica: "Si me tengo que pronunciar, explota la tercera guerra mundial".

"No tengo nada que añadir, no me he pronunciado ni me voy a pronunciar pero no se tienen que dar noticias falsas", ha seguido diciendo Antonia.

Aun así, en un momento dado ha querido lanzar un dardo: "El humorista ha dicho que Madrid es muy pequeño para encontrar persona patética. Ya está".