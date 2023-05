Angy desvela la verdad sobre las presuntas orgías de Física o química

Angy Fernández se ha sincerado (una vez más) sobre un polémico asunto Son conocidas las casas rurales y fiestas que se celebraban con el reparto de la serie

¿Recuerdas cuando se rumoreaba que muchos de los actores y actrices de Física o química practicaban orgías en casas rurales? Esta información se filtró, y en pleno 2023, se sigue hablando de ello. Angy Fernández, una de las actrices principales, ha recuperado el tema y se ha pronunciado al respecto.

La actriz y cantante ha hablado de este tema en el podcast Animales humanos: "hubo casas rurales, dos hubo, pero no eran orgías, ojalá. Ahora lo pienso y digo: 'ojalá, mira'. Pues claro que había líos, pero no en la casa rural. Allí, yo tenía novio. Fui con mi novio y dormí con mi novio, todo muy tranquilito, pero no con todos".

Angy Fernández añade más detalles de estas presuntas fiestas y orgías: "fíjate a lo que jugamos. Javier Calvo, que tenía un talento desde entonces, hizo la casa rural porque quería jugar a juegos de rol. Escribía un personaje para cada uno y un guion para todos y fue increíble porque teníamos que ser ese personaje y decía que no nos podíamos saltar nada hasta que pasara la cena".

De esta forma, desmiente todos esos rumores que señalaban que en el reparto de Física o química existían orgías y fiestas similares. En la misma línea habló Andrea Duro hace unos cuantos meses: "lo único que hacíamos era beber, bailar y pasárnoslo bien, pero nada raro como se dio a entender".