Ángel Garó reaparece en 'Espejo público' y se enfrenta a su episodio más polémico: "Eso es demandable"

Ángel Garó volvió a la televisión este viernes en 'Espejo público', después de mucho tiempo alejado del foco mediático. El programa llevaba días anunciando el regreso de un rostro conocido que se había retirado a una vida ermitaña, y finalmente el invitado misterioso resultó ser el humorista. Sin embargo, su reaparición no estuvo exenta de polémica. Garó entró en plató con una herida visible debido a una reciente operación de hernia, pero la conversación pronto se desvió hacia el episodio más controvertido de su pasado: su altercado en un balcón de Málaga, que en su día se convirtió en un escándalo mediático.

El primero en abordar el tema fue Miquel Valls, quien le preguntó si había hecho algo de lo que se arrepintiera. Garó negó tajantemente y explicó su versión de los hechos, asegurando que todo comenzó con una denuncia falsa de un vecino: “Se me vio increpando a alguien que estaba abajo. Yo estaba duchándome y escucho en mi casa, a las 00:30 horas, que patean la puerta. Pensaba que me echaban la casa abajo, por eso salí al balcón a mirar quién era, no me di cuenta ni de que estaba desnudo”. No obstante, el paparazzi Raúl García ofreció una versión distinta, señalando que los vecinos se quejaban de música alta y de que el cómico solía montar escándalos.

El ambiente se caldeó aún más cuando Gema López zanjó el debate con un comentario contundente: “Una imagen es una imagen, y ahí no hay interpretación: era un señor desnudo gritándole al moro de la esquina”. Garó se mostró visiblemente molesto y calificó las acusaciones de “demandables” e “inciertas”. Sin embargo, el momento más tenso de la entrevista llegó cuando Susanna Griso le preguntó si había pasado por una mala racha o si había estado “desequilibrado”. El humorista, sorprendido, respondió: “No, la que me han hecho pasar las personas que viven de esto, yo no”. Aseguró que lo sucedido se debió a una crisis de pareja y a la difusión de imágenes sacadas de contexto.

Finalmente, 'Espejo público' decidió desviar la conversación hacia su carrera artística, recordando algunos de los personajes icónicos que interpretó en televisión. Este cambio de rumbo permitió que Garó se relajara y la charla tomara un tono más amable, dejando atrás la tensión que había marcado el inicio de su entrevista.